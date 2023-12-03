İstanbul Kadıköy'de ters yönden gelip çarptı, motosikletli yerdeyken kaçtı Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü, ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı. Ters yönden gelen minibüsün altında kalan motosikletli konuştu. Sol ayağında ödem oluşan motosikletli, kendisini hastaneye yetiştirmeyen minibüs şoföründen şikayetçi.

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İHA

Geçtiğimiz Perşembe saat 14.30 sularında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Halitağa Caddesi'nde bir araç ters yöne girdi ve karşıdan gelen motosikletliye çarparak kaçtı.

Ameliyat olma riski taşıyan motosikletli, olay anında ve sonrasında başına gelenleri anlattı.

İddiaya göre, seyir halindeki bir motosikletli kendi şeridinden çıkarak karşı sokağa girmeye çalıştığı esnada ters yönden gelen minibüsün çarpmasıyla yola savruldu.

Motosiklet sürücüsünün sol ayağı minibüsün altında kaldı.

Kaza sonrası minibüs şoförü kaçtı

Kaza sonrası yerde yatan motosikletlinin yanına gelen minibüs şoförü, kısa süre sonra aracını yol kenarına çekme bahanesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Sol ayağında ödem oluştu

Motosiklet sürücüsünün sol ayağında ödem oluştuğu ve ameliyat olma riskinin olduğu öğrenildi.

"Aracına bindi ve bastı gitti"

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan motosiklet sürücüsü Ümit Patan, olayı şöyle anlattı:

Gidiş geliş yolu üzerinde sol taraf ters yöndü, ben karşı sokağa girecektim. Araçların arasında sinyal vererek çıktım ancak ters yönden minibüsün gelebileceğini tahmin edemedim. Tam çıktığım sırada ters yönden gelen minibüs şoförü, aracıyla bana vurdu. Çarpmanın etkisiyle yerde yattığım sırada yanıma gelen minibüs şoförü beni hastaneye götürebileceğini söyledi. Ardından minibüsü kenara çekmek için aracına yöneldi. Şahıs, aracına bindi ve bastı gitti.

Çarpan minibüsün plakası yok

Plakası da ortada yok. Kaza sonrası minibüs altında kalan sol ayağımda ödem oluştu. Doktorlar 1 hafta içerisinde ödemin geçmemesi durumunda ameliyata alınacağımı belirttiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)