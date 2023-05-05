İstanbul Kadıköy'de trafiği kilitleyen zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı İstanbul Kadıköy D-100 kara yolu Göztepe mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafiği kilitleyen kaza...

Saat 01.00 sularında D-100 kara yolu Göztepe mevkisi Kadıköy istikametinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yanından geçen ticari taksiye vurdu, daha sonra da önündeki araca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılardan araç sürücüsü İzel Çınar ve yanındaki kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araç sürücülerinden Onur Apak, "Sol şeritte ilerlerken birden bir darbe hissettim ve akabinde camım yağ içinde oldu. Sağa sola vurduğumu söylediler. Çok şükür iyiyiz" dedi.

Kazaya karışan taksi sürücüsü Nihat Çelik, "Orta şeritte ilerliyordum. Sonra soldan bir araba geldi, bana çarptı. Arabalar direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonuç bu" ifadelerini kullandı.