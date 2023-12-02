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İstanbul Kadıköy'de üst geçitten düşen vatandaşı sürücüler kurtardı

İstanbul Kadıköy'de üst geçitten düşen vatandaşı sürücüler kurtardı İstanbul Kadıköy'de üst geçitten D-100 kara yoluna düşen vatandaş, sürücüler sayesinde hayatta kaldı. Köprüden bir kişinin düştüğünü gören sürücüler trafiği durdururken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve kimliği öğrenilemeyen vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi.