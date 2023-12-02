DHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesi D-100 kara yolu Kozyatağı mevkisinde bulunan üst geçitten bir kişinin yola düştüğünü gören sürücüler yolu kapatarak vatandaşa başka bir aracın çarpmasını engelledi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kimliği öğrenilemeyen vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
"Durumu iyi değildi"
Otomobiliyle trafiği durduran Orhan Baş, "Trafikte kaldım. Geldiğimde yerde biri yatıyordu. Bende yolu kapattım, yardımcı olmak için. Durumu iyi değildi" dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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