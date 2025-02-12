İstanbul Kağıthane'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil köprüden düştü

DHA
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Anadolu Caddesi'nde Kağıthane Deresi üzerinde bulunan köprüde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.
Bariyeri aşan otomobil, dere kenarında bulunan yürüyüş yoluna düşerken sürücü kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Polis ekiplerinin yaptığı alkolmetre testinde 2.14 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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