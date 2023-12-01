Haberler



3. Sayfa



İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırgan motosikletini bırakıp kaçtı

İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırgan motosikletini bırakıp kaçtı İstanbul Kağıthane'de maskeli bir kişi motosikletiyle geldiği caddede yürüyen bir kişiye ateş açtıktan sonra motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtı. Motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev alırken olayda ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi.