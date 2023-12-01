İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırgan motosikletini bırakıp kaçtı

İHA
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde maskeli saldırgan, cadde üzerinde yürüyen kimliği bilinmeyen bir kişiye 3 el ateş etti.
Saldırı sonrası saldırgan, motosikleti bırakıp olay yerinden kaçarken motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Çevredeki vatandaşlar alev alev yanan motosikleti söndürürken durumu polis ekiplerine bildirdi.
Soruşturma başlatıldı
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri caddede inceleme yaptı.
Saldırıda şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin kaçan şahsı arama ve olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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