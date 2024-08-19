İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Susturucu silahın kullanıldığı saldırıda otomobildeki Filistinli iş insanı olduğu öğrenilen kişi ve koruması yaralanırken şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri adreste çok sayıda boş kovan tespit etti.
Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken Filistinli iş insanının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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