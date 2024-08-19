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İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı İstanbul Kağıthane'de park halinde olan otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda iş insanı ve koruması yaralanırken şoförü ise yaşamını yitirdi.