İHA
İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi'nde isimleri öğrenilemeyen gençlerin küfürlü tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle 3 kişilik grup, bir genci tekme tokat darbetti.
Şahıslardan biri gence yumruk atarken diğeri ise boğazını sıktı.
Kavganın yaşandığı sırada şahıslardan biri cebinden çıkardığı bıçakla darbettikleri kişiyi yaraladı.
Yaşananlar kamerada
Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verilirken o anlar ise çevredeki bir vatandaşın telefon kamerasına anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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