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İstanbul Kartal'da bir genci darbedip bıçakladılar

İstanbul Kartal'da bir genci darbedip bıçakladılar İstanbul Kartal'da bir grup saldırgan henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişiyi darbedip sonra da bıçakladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.