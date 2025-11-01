İstanbul Kartal'da kolonlarında çatlak tespit edilen 4 katlı bina tahliye edildi

- Kartal'da kolonlarında çatlak bulunan 4 katlı bina boşaltıldı ve mühürlendi.
- Ekipler bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve sokağı trafiğe kapattı.
- Tahliye edilen sakinler geceyi yakınlarında geçirirken, binada detaylı inceleme yapılacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kolonlardaki çatlaklar paniğe neden oldu...
Binada yaşayanların durumu fark etmesi üzerine durum polis ve belediye ekiplerine bildirildi.
İhbarla adrese AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI
Ekipler, bina çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu ve sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Yapılan inceleme sonrası bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
BİNAYA MÜHÜR VURULDU
Zabıta ekipleri bina girişini mühürlerken, çevrede olası risklere karşı güvenlik önlemleri artırıldı.
Tahliye edilen bina sakinlerinin geceyi yakınlarının yanında geçireceği öğrenildi.
Belediye ekiplerinin yapıda detaylı teknik inceleme gerçekleştireceği belirtildi.