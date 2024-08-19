İstanbul Kartal'da tekmeli yumruklu kavga görüntülendi İstanbul Kartal'da iki grup arasında tekmeli, yumruklu kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

İstanbul'un Kartal ilçesi Topselvi Mahallesi'ndeki Şehit Ahmet Yalçın Parkı'nda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.

Ailelerin de dahil olduğu kavgada bir kadın, elindeki bıçakla dövülen şahsı bıçaklamaya çalıştı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)