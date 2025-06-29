İstanbul, Kısırkaya Plajı'nda denize giren 2 genç kayboldu

Deniz sezonu açıldıktan sonra olumsuz hava şartlarında dalga nedeniyle yasaklanan sahillerde suya girenleri önemli bir tehlike bekliyor.
Sarıyer’de denize giren 2 genç kayboldu
Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda yasak olmasına rağmen denize giren gençler için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Olay, sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.
DENİZE GİRMEK YASAKTI
22 yaşındaki Sedat Yağız ve 18 yaşındaki Enes Açıkça isimli gençler, yasak olmasına rağmen denize girdi.
DALGALARIN ARASINDA KAYBOLDULAR
Gençler denize girdikten kısa süre sonra dalgaların arasında kayboldu.
İhbar üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
GENÇLERE HENÜZ ULAŞILAMADI
Gençlere hala ulaşılamazken, çalışmalar birçok ekip eşliğinde devam ediyor.