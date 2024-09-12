DHA

İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı.

Saat 14.00 sıralarında Adliyesi'nin bulunduğu caddede meydana gelen olayda, iddiaya göre iki grup arasında tartışma yaşandı.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Tartışma sonrası gruplar ayrılırken diğer gruptaki Y.K. isimli silahlı şüpheli kavga ettiği kişilere ateş etmeye başladı.

Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki iki araca kurşunlar isabet etti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olay yerine gelen ekipler kaçmaya çalışan Y.K.’yi kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilay Yalçınkaya Kaynak
Editör