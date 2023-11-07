İstanbul Küçükçekmece'de kazaya karışan otomobil kanala düştü: 1 ağır 6 yaralı İstanbul Küçükçekmece'de kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri su kanalına uçtu. Kazada aralarında 3 aylık bebeğinde bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'nde ters yöne giren Zeliha Gül'ün otomobiliyle Barış Cengiz'in kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan Gül'ün kullandığı otomobil bariyerleri aşarak su kanalına düştü.

Kanala ters düşen otomobilde bulunan Zeliha Gül, Emine Gül ve Ahmet Furkan Gül otomobilde sıkıştı.

Diğer otomobilde bulunan Özlem Cengiz, Sevgi Çörekçi ve 3 aylık bebek hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sedye ile su kanalından çıkarıldı.

Yaralıların ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Zeliha Gül'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"Bebeğimizin durumu iyi"

Kaza yapan Barış Cengiz, "Yeşilde geçerken ışık olmadığı taraftan bu tarafa geliyordu. Yeşilde geçtiğimiz için çarptık, o da kanala uçtu. Aracımda 4 kişi vardı, bebeğimizin durumu iyi, hastaneye kaldırmışlar" dedi.

3 aylık bebeği ile ambulansa binen Özlem Cengiz, "Ben öndeydim, ben bile hatırlamıyorum. Hastaneye gitmemiz gerekli, bebeğimizin durumu iyi" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)