İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırganı vatandaş etkisiz hale getirdi İstanbul Küçükçekmece'de borç meselesi yüzünden bir kişi tartıştığı esnafı silahla bacağından vurup başında bekledi. O esnada bir vatandaş saldırganın üzerine atlayarak onu etkisiz hale getirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ayakkabı dükkanı işleten Z.A.'nın iş yerine aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişi geldi.

İkili arasında bir süre sonra tartışma başladı.

Tartışma sırasında şahıs, Z.A.'yı tabancayla bacaklarından vurdu.

Saldırganın üzerine atladı

O sırada başka bir esnaf saldırganın üzerine atlayarak onu durdurmaya çalıştı.

Mahallelinin de müdahale etmesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar saldırganı polis ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.A. ise tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)