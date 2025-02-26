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İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 26 Ocak 2025 Pazar günü sabah saatlerinde Özcan Keskin'in bir restoran önünden taksisine binen 2 kişi dolaşmak istediklerini söyledi.

Bir süre dolaştıktan sonra çorba içmeye giden şahıslar taksici ile birlikte restorana girmiş ve bir süre sonra taksiye binen şahıslardan Turgay A., taksi sürücüsüne kız arkadaşına para göndereceğini ve bin 800 lira vereceğini belirtti.

Taksi şoförü Özcan Keskin, kabul ederek telefonu verirken şahıs, taksicinin hesabından banka uygulamasını kullanarak Ç.Y. isimli bir kadına 190 bin lira ve bir araç kiralama uygulamasına ise 45 bin lira toplam 235 bin lira gönderdi.

Eve döndükten sonra dolandırıldığı anlayan taksi şoförü Keskin, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Aynı zanlı 18 Şubat 2025 tarihinde Atatürk Mahallesi'nde sabah saatlerinde arkadaşıyla birlikte bir taksiye binerek yaklaşık 350 kilometre yol yapıp ücreti ödemeden kaçtı, mağdur olan taksi sürücüsü şikayetçi oldu.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma yaparak şahsı fiziki takibe aldı.

Ekipler yaklaşık bir haftalık takipten sonra zanlı Turgay A.'yı Atatürk Mahallesi'nde yakaladı.

Yapılan GBT kontrolünde şahsın 17 araması olduğu ve uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, silah ticareti, otodan hırsızlık, oto hırsızlığı ve telefon hırsızlığı gibi toplamda 47 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Mahalledeki esnafın kabusu olan zanlı, emniyet sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.