İstanbul Küçükmece'de yurtta kalan çok sayıda öğrenci zehirlendi İstanbul Küçükmece'de yurtta kalan yaklaşık 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler yurda gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kala akşam yemeğinde tavuk yiyen çok sayıda öğrenci bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayeti ile durumu yurt görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yurt önüne gelen sağlık ekipleri baş dönmesi ve kusma şikayeti bulunan öğrencilere müdahalede bulundu.

Sağlık durumları iyi

Öğrenciler ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı.

Bazı öğrencilerin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği görüldü.

Hastaneye, ambulanslarla ve kendi imkanları ile giden 60'a yakın öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)