İstanbul Maltepe'de 11 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Kentsel dönüşüme giren 11 katlı bina yıkım sırasında aniden çökerek çevre için tehlike oluşturdu.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Yalı Mahallesi Günsel Sokak'ta bir bina kentsel dönüşüm nedeni ile kontrollü bir şekilde yıkılmak istendi.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 11 katlı binanın bir kısmı, yıkım sırasında aniden çöktü.

Yapılan incelemede can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirlendi.

Çökme sonucu binadan kopan beton ve moloz parçaları caddeye dökülerek, araç ve yaya trafiğini engelledi.

ÇÖKME ANINDA YOLDAN KİMSENİN GEÇMEMESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Çökme sırasında yoldan kimsenin geçmemesi faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

ÖNLEM ALINDI

Zabıta ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Yola saçılan molozları temizlemek için çalışma başlatılırken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.