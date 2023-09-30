İstanbul Maltepe'de AVM'de yangın çıktı Bir AVM'de çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, kısa sürede ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'ın Maltepe ilçesinde saat 08.00 sıralarında bir AVM'de hareketli dakikalar yaşandı. Yemekhane bölümünde çıkan yangın sonrası AVM'nin dış cephesinden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Bunun ardından durumu fark eden AVM personelinin ihbarı üzerine olayını çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. AVM'de kısa süreli bir panik yaşandı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)