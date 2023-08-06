İHA
İstanbul'da yaşanılan kazada kan aktı..
Saat 15.00 sıralarında Maltepe E-5 karayolu Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda, İbrahim A. kontrolündeki 34 GCG 946 plakalı Dacia marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Kaza sonrası ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise henüz kimliği belirlenemeyen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay sonrası otomobil sürücüsü İbrahim A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı.