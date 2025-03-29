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AA & Ensonhaber

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kafeye bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunulduğu belirtildi.

İş yerine ve orada bulunanlara önce sözlü tacizde bulunan grubun mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle iş yerine zarar verdiği ifade edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla saldırıyı gerçekleştiren E.T.S., A.İ., E.D. ve Y.K.'nin gözaltına alındığı, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.