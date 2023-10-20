İstanbul Maltepe'de polis aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonu dehşet saçtı İstanbul Maltepe'de devriye gezen polis aracına hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 polis memuru ağır yaralanırken olay yerinden kaçan hafriyat kamyonu sürücüsü çok sayıda araca hasar verdi.

DHA

İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde gece devriyesinde olan polis aracına hafriyat kamyonu çarptı.

Çarpma sonucu aracın içerisinde bulunan 2 polis memuru ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırdı.

Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Çok sayıda araca hasar verdi

Hafriyat kamyonu sürücüsünün aracı ile beraber kaçtığı sırada çevrede bulunan çok sayıda araca da hasar verdiği öğrenildi.

Ekipler, kaçan kamyon şoförünün yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)