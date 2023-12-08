İstanbul Maltepe'de taksi takla attı: 1 yaralı İstanbul Maltepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden takla atan ticari taksi sürücüsü yaralandı.

İHA

İstanbul'un Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi'nde Emre Açık hakimiyetindeki ticari taksi önce elektrik panosuna çarptı, ardından da takla atarak durabildi.

Kazada ticari taksi şoförü Emre Açık hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Hastaneye kaldırıldı

Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)