İstanbul Maltepe'de tekel bayisine silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı İstanbul Maltepe'de bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenledi. Olayda 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

İHA

İstanbul'un Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi'ndeki bir tekel bayisine 3 motosikletli silahla ateş açtı.

Silahtan çıkan mermilerden bir tanesi dükkanda çırak olarak çalışan kişiye denk geldi.

Merminin denk geldiği kişi ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)