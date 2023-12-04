İstanbul Maltepe'de tekel bayisine silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

İHA
İstanbul'un Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi'ndeki bir tekel bayisine 3 motosikletli silahla ateş açtı.
Silahtan çıkan mermilerden bir tanesi dükkanda çırak olarak çalışan kişiye denk geldi.
Merminin denk geldiği kişi ağır şekilde yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış