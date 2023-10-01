İstanbul Marmaray'da korku dolu anlar! Dengesini kaybeden kadın raylarının üzerine düştü Tuzla İçmeler istasyonunda Marmaray'ın gelmesini bekleyen kadın dengesini kaybedip rayların üzerine düşerek ağır yaralandı. Kaza nedeniyle seferlerin kısa süreliğine gecikmeli yapıldığı açıklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Raylı ulaşımlarda zaman zaman kazalar meydana geliyor.

Bunun bir örneği de bugün İstanbul'da yaşandı.

Marmaray'ın Tuzla İçmeler İstasyonunda sabah saat 09.00 sıralarında hareketli anlar yaşandı.

Raylara düştü

Trenin gelmesini bekleyen 51 yaşındaki Neşe Umut dengesini kaybederek rayların üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Seferler tek hattan yapılmaktadır"

Yaşanan olay nedeniyle seferlerde gecikme yaşanırken Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saat 08:50'de Marmaray İçmeler istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferleri Tuzla-Pendik arası tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)