İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltında İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

DHA

Terörle mücadele operasyonları her alanda başarıyla sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla 'İnfak' adı altında para transferi yapan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

4 ilde operasyon düzenledi

Yapılan çalışmaların ardından terör örgütlerine finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

4 kişi yakalandı

Gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, kripto varlıkların saklandığı sanal cüzdan ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İşlemleri sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)