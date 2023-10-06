İstanbul merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltında

Terörle mücadele operasyonları her alanda başarıyla sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla 'İnfak' adı altında para transferi yapan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
4 ilde operasyon düzenledi
Yapılan çalışmaların ardından terör örgütlerine finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
4 kişi yakalandı
Gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, kripto varlıkların saklandığı sanal cüzdan ve örgütsel doküman ele geçirildi.
İşlemleri sürüyor
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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