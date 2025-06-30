İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütlerine darbe: 18 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, silahlı yaralama, yağma, oto hırsızlığı ve tehdit gibi suçlara karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli olarak Muğla, İzmir ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

29 Nisan – 28 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 32 kök kenevir bitkisi ve bu bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılan aydınlatma sistemi, 4 AK-47 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalan 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ'NDE KARARLILIK MESAJI

Ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddeler Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sergilendi. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Kamu düzenini bozmaya çalışan şehir eşkıyalarına ve organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. 4 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Halkımızın güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.