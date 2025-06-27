İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle birlikte geniş kapsamlı bir çalışam başlattı.

Çalışma kapsamında, bakanlık sistemlerinde ticari sır niteliğindeki ithalat ve ihracat verilerinin usulsüz şekilde dışarı sızdırıldığı tespit edildi.

GİZLİ TİCARİ VERİLERİ İNTERNET ÜZERİNDEN SATTILAR

Bu casusluk şebekesinin içinde, gümrük müdürlüğünde görevli bazı çalışanların da olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin, sistemde yer alan gizli verileri üçüncü şahıslara sattığı, bu verilerin bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden pazarladığı belirlendi.

10 GÖZALTI

Yapılan çalışmalar sonucunda 10 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 27 Haziran'da İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU YAKALANDI

Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve dokümana el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.