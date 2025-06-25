İstanbul merkezli dev uyuşturucu operasyonu: 172 tutuklama

Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul merkezli olmak üzere Kırklareli, Van, Hatay, Diyarbakır ve Isparta'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

185 GÖZALTI

İstanbul’un 24 ilçesini kapsayan baskınlarda, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 185 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 172’si tutuklandı. 13 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

"172 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"

Başarılı operasyonun detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul merkezli 6 ilde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan Sokak Satıcılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 548 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik, 185 şüpheliyi yakaladık.

Şüphelilerden; 172'si TUTUKLANDI.

13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un 24 ayrı ilçesi merkezli olmak üzere Kırklareli, Van, Hatay, Diyarbakır ve Isparta'da Sokak Satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; 325 kg eroin, 172 kg skunk, 51 kg metamfetamin ele geçirildi.

"HER OPERASYON, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMA MÜCADELESİDİR"

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; “geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.”

Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz."