İstanbul merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından MLKP terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

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İHA

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi için İstanbul merkezli operasyonlar düzenlendi.

Suriye’de terör örgütü kamplarında silahlı saldırı ve sabotaj eğitimi aldıkları, MLKP silahlı terör örgütünün İstanbul yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüte eleman temin ettikleri yönünde edinilen istihbarat kapsamında İstanbul'da 17 ve İzmir 1 kişi olmak üzere 18 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

13 şahıs yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

1 şüphelinin yakalanma çalışmaları ise devam ediyor.

4şüpheli yurt dışında

Yapılan tahkikat neticesinde 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ile 24 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerine devam ediliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)