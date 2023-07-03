İstanbul otogarlarında dönüş yoğunluğu Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler kente dönmeye başlamasıyla sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu yaşandı.

DHA

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında bir tatil beldesinde veya memleketlerinde geçirenler kente dönmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluştu. Yolcular ve otobüs firması yetkilileri bayramın iyi geçtiğini söylüyor.

Dönüş yollarında ise haftanın ilk günü ve bayram dönüşü olması nedeniyle yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.

"3-4 gün tatil yapabildik"

Memleketinden bayram tatilinden dönen Şahin Ertaş, şunları söyledi:

Ben erken çıkmıştım ama bir trafik kazası geçirdim mecbur otobüse kaldım. 3-4 gün tatil yapabildik. Herkes İstanbul’u boşalttığı için bilet bulmakta bayağı zorlandık ama en sonunda bulduk. Dönüşlerde yolda trafik yoktu bugün. Yollar açıktı yine de iyi geldik yani.

"Yoğunluk vardı baya herkes tatile gitmiş"

Adem Seyhan ise, "İzmir’den geliyorum. Yoğunluk vardı baya herkes tatile gitmiş. Dönüşler de çok yoğundu" ifadelerini kullandı.

"Biz ikinci köprüden geldik"

Otobüs şoförü Sedat Demirözü ise, şu şekilde konuştu:

Yoğun geçti tabii. Bugün bile dolu geldik. Bundan sonra rahatlar. Bugüne kadar doluydu arabalar. Yollarda doluydu, bizim araba 3 saatte zor gelmiş Didim’den İzmir’e 1 saatlik yoldu. İzmir’den geliyoruz. Biz ikinci köprüden geldik. Yavuz Sultan Selim'den gelmedik. Araba D2'li. Öyle olduğu halde bile 1 saat gecikmeli geldik.

"Yoğunluk bitmiş yollarda"

Samsun Çarşamba’dan gelen Osman Yüksel, “Çarşamba’dan geliyoruz. Tekirdağ’a gideceğiz. Yolculuk çok güzeldi. Yoğunluk bitmiş yollarda. Yoğunluk tabi ki hala var da ama bundan sonra rahatlar" dedi.