İstanbul Pendik'te harç dökerek ilerleyen beton mikserine ceza

Trafikte ilerlerken yola harç dökerek ilerleyen beton mikserine bir yenisi daha Pendik'te eklendi.
28 Eylül'de Pendik'te meydana gelen ihmal sonrasında sürücüye adli işlem başlatılarak para cezası uygulandı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜ EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir beton mikserinin cadde üzerinde seyir halindeyken yola harç dökerek ilerlediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Ekipler, beton mikserinin sürücünün S.Ç. olduğunu tespit etti.
ADLİ İŞLEM
Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
1.440 LİRA PARA CEZASI
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayoluna düşecek şekilde yükleme yapmak" maddesinden 1.440 lira para cezası kesildi.
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