İstanbul Pendik'te navigasyonun gösterdiği yola giren otomobil boşluğa düştü

İstanbul'un Pendik ilçesinde Özbek uyruklu Mukharramkon Jamalova, navigasyonun gösterdiği toprak yola girdiği sırada kontrolünü kaybederek savruldu.
Park halinde bulunan diğer araçlara çarpmamak için manevra yapan Jamalova, boşluğa düştü.
Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otomobilin içindeki yaralıyı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk kez olmamış
Navigasyonun sokak üzerinde bulunan toprak yolu güzergah olarak seçmesi nedeniyle aynı yolda daha önce benzer kazaların meydana geldiği öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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