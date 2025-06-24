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İstanbul Pendik'te zincirleme kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

İstanbul Pendik'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Araç sahiplerinden biri gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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İstanbul'un Pendik ilçesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak başka bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan bu otomobil de önündeki hafif ticari araca vurdu.

1'İ ÇOCUK 5 YARALI

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 aracın daha karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Araç sahiplerinden biri kaza yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

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