İstanbul Pendik'te zincirleme kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

İstanbul'un Pendik ilçesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak başka bir otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan bu otomobil de önündeki hafif ticari araca vurdu.
1'İ ÇOCUK 5 YARALI
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 aracın daha karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, Araç sahiplerinden biri kaza yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.