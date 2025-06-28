İstanbul sanayi sitesinde yangın paniği: Araçlar kullanılamaz hale geldi

İstanbul Ataşehir'de İçerenköy Mahallesi'ndeki Bostancı Sanayi Sitesi Kılıç Sokak'ta hurdaya ayrılmış araçların çekildiği alanda meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi endişeye yol açtı.

YANGIN 1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bir otelin açık otoparkındaki araçlara da sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

BİR ŞÜPHELİNİN ALANDAN AYRILDIKTAN HEMEN SONRA OTOMOBİLLERİN YANMAYA BAŞLADIĞI BELİRLENDİ

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan hemen sonra otomobillerin yanmaya başladığını tespit etti.

Polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.