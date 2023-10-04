İstanbul Sancaktepe'de belediyenin cemevi inşaatı 3 kardeşe mezar oldu Üç kardeşin cansız bedenine inşaatın temelinde rastlandı. Olayın ihmal sonucu yaşandığını söyleyen baba Ayvaz Sağın, "Oradaki ihmal olmasa belki benim 3 çocuğum şu an hayattaydı" dedi.

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AA

İstanbul'da önceki gün kaybolan 3 kardeşten bir süre haber alınamadı.

Sancaktepe'de yaşanan olayda, kaybolan kardeşlerin cansız bedenleri, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde tespit edildi.

Yetkililere seslenen acılı baba Ayvaz Sağın, ihmal sonucu çocuklarını kaybettiğini söylerken, inşaatın çevresinin kapatılması gerektiğini vurguladı.

Sancaktepe'de acı ölüm

Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, çocuk cesedi görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yağmur suyunun tahliye edilmesi sonrası 3 çocuğun cesedi ekiplerce buradan çıkarıldı.

Kardeşlerin cansız bedeni inşaatın temelinde bulundu

Yapılan incelemede cesetlerin, önceki gün kaybolan ve evleri inşaat alanına yakın olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlere ait olduğu anlaşıldı.

Çocukların cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını bölgeye gelen Sağın kardeşlerin ailesi de takip etti.

Soruşturma başlatıldı

Söz konusu mahallede oturan ve kaybolmadan önce evlerinin önünde oyun oynadıkları belirtilen 3 kardeş, 2 Ekim günü akşam saatlerinde kaybolmuştu.

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşananlara ilişkin soruşturma başlattı.

Üç kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazeler, Sancaktepe'deki Saruhan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Acılı baba konuştu

Evlerinde taziyeleri kabul eden baba Ayvaz Sağın, çocuklarının ihmal nedeniyle öldüğünü söyledi.

Suyun üzerindeki topun çocuklarına ait olduğunu belirten Sağın, şöyle dedi:

Top ellerindeki toptu. Herhalde top düştü oraya. Onu alayım derken düştüler mi, kaydılar mı ne olduysa bilmiyoruz.

"İhmal 3 çocuğumuzu aldı yuttu"

İnşaat alanında herhangi bir önlem alınmadığını öne süren Sağın, şu ifadeleri kullandı:

İhmal var. Çocuğun boğulduğu yerde ne bir önlem var ne bir güvenlik var. Su dolmuş, etraf çamur. Okulun dibinde, okula 60 metre var yok, öğrencilerin geçtiği bir yol.



Sırf benim çocuğum için değil, herkesin çocuğu için orada bir ihmal var. Oradaki ihmal olmasa belki benim 3 çocuğum şu an hayattaydı. İhmal 3 çocuğumuzu aldı yuttu.

İnşaatın çevresinin kapatılmasını istedi

Baba Sağın, konuyu takip ederek sorumlular hakkında şikayette bulunacağını belirterek, inşaat alanı çevresinin kapatılması gerektiğini kaydetti.

İnşaat alanının bir tarafının açık olduğunu dile getiren Sağın, "3-4 metre bir yer açık, bir de 10-12 metre arası bir yer açık. Başında da kimse yok." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)