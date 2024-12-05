İstanbul Sarıyer'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi'ndeki kahvehane önünde 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Taraflardan birinin diğerine silahla ateş açması sonucu Barış K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kahvehane önünde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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