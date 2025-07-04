İstanbul Sarıyer’de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Emirgan Mahallesi'nde gece saatlerinde bir şüpheli yanında getirdiği yanıcı sıvı maddeyi villa önünde park edilmiş ciplerin üzerine döktü.

Şüpheli, araçları ateşe verdikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri yangını söndürürken araçlar kullanılamaz hale geldi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

İş insanları Karin O. (54) ile Gürkan T.'ye (64) ait olduğu öğrenilen araçlar ekiplerin incelemeleri sonrası kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Araç sahiplerinin bilgisine başvuran polis ekipleri mağdurların kimseden tehdit almadıklarını ve husumetlileri olmadığını belirledi.

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden takibe alınan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.