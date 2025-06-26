İstanbul Sarıyer'de eski nişanlısının başından vurduğu hamile kadın can verdi

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kocataş Mahallesi'nde 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak'ı eski nişanlısı Samet T. (19), konuşmaya çağırdı.

Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C. (13) ile birlikte geldi.

Burada çıkan tartışmada yanında getirdiği tabancasını çeken Samet T., Oya Budak'a ateş etti.

Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı.

Samet T. ise babasına ait olan araçla kaçarken sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE BERABER HAYATINI KAYBETTİ

Oya Budak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Burada ameliyata alınan Oya Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN YAKALADI

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli Samet T.'nin Kağıthane ilçesinde olduğunu tespit etti.

Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra gece saatlerinde yakalandı.

Öte yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.