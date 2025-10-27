'İstanbul Senin' soruşturması: 15 şüpheli adliyede

- İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- "İstanbul Senin" uygulamasından 4,7 milyon kullanıcının verilerinin sızdırıldığı iddia ediliyor.
- 6 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı iddiası gündeme geldi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6’sı, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.