'İstanbul Senin' soruşturması: 15 şüpheli adliyede

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının verilerini sızdırmakla suçlanan 15 şüpheliden 6’sı, tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 17:56
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı iddiası gündeme geldi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6’sı, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

