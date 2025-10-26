Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, hakkında casusluk iddiası öne sürüldü.

'CASUSLUK' SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Yeni soruşturma kapsamında İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da 'casusluk' ve 'çıkar amaçlı suç örgütü' suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

İmamoğlu ve Necati Özkan tutuklu bulunurken TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ gözaltına alındı.

HÜSEYİN, İTİRAFÇI OLDU

İmamoğlu 'casusluk' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

500 sayfaya yakın ifade veren Gün, İmamoğlu ve seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan'ın İngiliz İstihbaratı bağlantıları hakkında ifşaatlarda bulunduğu öğrenildi.

'ETKİN PİŞMANLIK'TAN FAYDALANDI

İmamoğlu'nun 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verme işlemleri başladı.

Soruşturmada İngiliz istihbaratı bağlantılı Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi.

"İNGİLİZ İSTİHBARATIYLA GÖRÜŞÜYORDUK" DEDİ

Soruşturmada; Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, 'Wickr' adlı kriptolu uygulamayla gizli görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Seçmen bilgilerini İngiliz istihbaratıyla paylaşan Gün, 'Jupiter1881' rumuzuyla itirafçı oldu.

"İMAMOĞLU'NA ALAN YARATMAYI HEDEFLİYORDUK"

Wickr yazışmalarında, 'Bluestar81' rumuzlu Necati Özkan ile Gün'ün, bazı ilçelerden dijital istihbarat topladığı, yapay zeka ile İBB veritabanını kopyaladığı ve sosyal medyada 'sürü saldırısı' planladığı belirlendi.

Yazışmalarda, "Tanımla, Zehirle, Zayıflat ve Yok Et" stratejisiyle İmamoğlu'na manevra alanı yaratılması hedeflendiği belirtildi.

"AMERİKA İSTİHBARATIYLA DA GÖRÜŞTÜK"

Gün ifadesinde ABD istihbaratıyla olan bağlantısını da anlattı:

Bizim şirkette ayrıca operasyon direktörlüğünü de yapan, yazılım mühendisi bir Amerikalı vardı. Amerika istihbarat birimlerinden bağlantılı kişilerle görüşmelerimiz oluyordu. Bu kişi benim ortağım olan Aaron'du. Aaron zaman zaman Necati Özkan'a yazışma ve analizleri iletiyordu. Necati Özkan "Mayor" olarak geçen kişi ile de iletişimdeydi. Burada kastedilen kişi Ekrem İmamoğlu'ydu.

"TOPLANTIYA KATILANLAR ARASINDA MERDAN YANARDAĞ DA VARDI"