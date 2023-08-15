Magandalar, ne hız ne de yöntemde sınır tanımıyor.
Drift atanı, makasla sollayanı bir yana farklı uzuvlarını kullanarak seyredenler, daha da dehşete düşürüyor.
M.Ş.A. adlı bu sürücü gibi…
Direksiyonu ayakları ile tuttu
İstanbul’un Şile Otoyolu’nda otomobilin direksiyonunu ayakları ile tutarak yol alan sürücüyü, aynı araçta bulunan arkadaşı cep telefonuyla kaydetti.
Çeken kişinin kahkahalar atarak bu durumdan keyif alması dikkatlerden kaçmazken, görüntüler sosyal medyaya düştü.
Şikayet talebi oluşturulan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nü harekete geçirdi.
Maganda bulundu
Ekipler, çok kısa bir sürede hem aracı hem de içindeki magandayı tespit etti.
33 DMF 64 plakalı aracın sürücüsünün M.Ş.A. olduğu belirlendi.
1.823 lira idari para cezası
Sürücü M.Ş.A.'ya, 'saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak', 'sol şeridi sürekli ihlal etmek' ve 'emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden toplam bin 823 lira idari para cezası uygulandı.
Sağlık şartlarını taşıdığına dair rapor alacak
Trafikte tehlikeli davranışlarda bulunması nedeniyle 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında gerekli sağlık şartlarını taşıdığına dair rapor alınana kadar sürücünün ehliyetine de el konuldu.