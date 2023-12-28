İHA
Yüksek cezalara rağmen sürücüler drift tutkusundan vazgeçmiyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında bir otomobilin döner kavşak etrafında drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anların paylaşılması üzerine harekete geçti.
Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu videonun İstanbul'un Silivri ilçesi Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde çekildiği tespit edildi.
21 bin 214 lira ceza kesildi
Plaka bilgilerinden kimliğine ulaşılan M.A. isimli araç sürücüsü yakalandı.
M.A.'ya 21 bin 214 lira cezai işlem uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle alındı.
Ayrıca M.A. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'suçundan adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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