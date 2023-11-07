İHA
İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşayan öğretmen Hasan Sezer, 3 Kasım tarihinden bu yana kayıp olarak aranıyordu.
Sezer'in cansız bedeni Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından evinin yakınındaki Kula Deresi'nde bulundu.
Soruşturma başlatıldı
Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarılan Sezer'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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