İstanbul Şişli'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi İstanbul Şişli'de üzerine 3 kişinin bindiği motosiklet yan yoldan gelen otomobilin lastiğine çarparak takla attı. Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 arkadaşı yaralandı.

DHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde korkunç kaza...

Saat 21.00 sıralarında motosiklet sürücüsü Baran Korkmaz (17), yolcu koltuğundaki 2 arkadaşı ile birlikte Kasımpaşa yönünde seyir halindeyken yan yoldan gelen bir otomobil Piyalepaşa Bulvarı'na yöneldi.

Otomobili son anda fark eden Korkmaz'ın çabasına rağmen motosiklet otomobile çarparak takla attı.

Kaza yerinden 5 metre ileriye düşen Baran Korkmaz ile 2 arkadaşı yaralandı.

Hayatını kaybetti

Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar ağır yaralanan Korkmaz'ın kan kaybetmemesi için giysilerle tampon yaptı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Baran Korkmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.