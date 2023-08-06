İstanbul Şişli'de tünelde koşarken kalp krizi geçiren yaya hayatını kaybetti İstanbul Şişli'de bulunan tünelde kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren E.Ş.'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'da yaşanılan ani ölüm kameraya yansıdı.

4 Ağustos Cuma 19.00 sıralarında Şişli Bomonti Tüneli'nde meydana gelen olayda, tünelde yaya olarak ilerleyen E.Ş. birden koşmaya başladı.

Daha sonra aniden yere düştü. Tünelden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E.Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirtildi

Kalp hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen E.Ş., geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.