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İstanbul Şişli'deki gecekondu yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'deki gecekondu yangınında 1 kişi hayatını kaybetti İstanbul Şişli'de bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.