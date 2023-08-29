İstanbul Sultanbeyli'de borç kavgası: Aracını kurşunlayıp darbettiler İstanbul Sultanbeyli'de alacak verecek meselesi nedeniyle önü bir grup tarafından kesilen otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Otomobilin sürücüsü darbedildi.

DHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında alacak verecek meselesi nedeniyle A.T.'nin kullandığı otomobilin önünü kesen grup, pompalı tüfekle otomobile ateş etti.

Beyzbol sopaları ile otomobilin camları kıran grup, otomobilden indirdikleri A.T.'yi darbetti.

A.T.nin saldırıya uğradığını gören vatandaşlar gruba tepki gösterirken o anları fırsat bilen A.T. ise sivil bir araca sığınarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hasar gören otomobilin çevresini şeritlerle çeviren olay yeri inceleme ekipleri detaylı incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Sürücünün durumu iyi

Saldırıya uğrayan ve bu sırada darp sonucu yaralandığı öğrenilen A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.