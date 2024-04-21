İHA
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde sabah saatlerinde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
Alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle Demokrasi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.
Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken yangın esnasında otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış