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İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsünde yangın paniği

İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsünde yangın paniği İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.