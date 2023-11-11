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İstanbul Sultangazi'de çatıdan kopan parça balkondaki çamaşır ipine asılı kaldı

İstanbul Sultangazi'de çatıdan kopan parça balkondaki çamaşır ipine asılı kaldı İstanbul'un çeşitli semtlerinde etkili olan şiddetli fırtına bazı ağaçların yıkılmasına neden olurken, bazı binaların çatıları da tehlike altında kaldı.