DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına, bazı ilçelerde etkili oluyor.
Sultangazi'de şiddetli fırtınadan dolayı bir binanın çatısından kopan parça, 4 katlı binanın 2. katının balkonundaki çamaşır ipine takılarak asılı kaldı.
İsmetpaşa Mahallesi’nde şiddetli fırtınadan dolayı kopan çatı parçasının, 4 katlı binanın 2. katının balkonundaki çamaşır ipine takılarak asılı kalması, etrafta tedirginliğe neden oldu.
İtfaiye ekiplerine haber verildi
Binadakiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri gelerek çatıdan kopan parçayı binadan indirdi.
Böylece çatı parçasının daha fazla zarara yol açma tehlikesi önlenmiş oldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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