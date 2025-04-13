İHA

Havaya rastgele ateş açılması, can kayıplarına yol açan çok tehlikeli bir eylem.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde eline silah alan yaşları 18’den küçük olduğu iddia edilen 4 çocuk, boş bir arazide etrafa rastgele ateş açtı.

Silah seslerini duyan mahalleli büyük korku yaşarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olay etrafta endişeye neden oldu.

18 YAŞIN ALTINDAKİ 4 ÇOCUĞUN SİLAHLI OYUNU

Eline silah alan yaşları 18’den küçük olduğu iddia edilen 4 çocuk, boş bir araziye giderek etrafa rastgele ateş açtı.

ŞARJÖR BİTİNCE OLAY YERİNİ TERK ETTİLER

Silah seslerini duyan mahalleli büyük korku yaşarken, çocuklar şarjörün bitmesiyle araziden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Aslı Didari
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