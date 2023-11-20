İstanbul Sultangazi'de gençlerin havai fişek sürprizi paniğe yol açtı Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak isteyen gençler, kontrolsüz bir şekilde havai fişek patlatınca etraflarında panik yaşanmasına neden oldu.

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DHA

İstanbul Sultangazi'de Cebeci Mahallesi, Atatürk Bulvarı Caddesi'nde dün saat 17.35 sıralarında rastgele patlatılan havai fişekler korku ve panik yaşattı.

Çevredeki vatandaşların ve olay yerinden geçen motosiklet sürücüsünün yaşadığı panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir grup genç, arkadaşlarına doğum günü sürprizi yapmak için havai fişek gösterisi hazırladı. Grup, iddiaya göre arkadaşlarının bulunduğu kafenin önündeki kaldırıma yerleştirdikleri havai fişekleri ateşledi. Rastgele patlatılan havai fişekler ise kontrolden çıkarak paniğe neden oldu.

Havai fişeklerin patlamasıyla birlikte çevrede bulunanlar panikle kaçtı.

Panik anları cep telefonu kamerasında

Havai fişeklerin patlatılması sırasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Caddede havai fişeklerin patlatılması sonrasında çevredeki vatandaşların ve caddeden geçen motosiklet sürücüsünün panikle kaçışması görüntülere yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)